Кулакова (Якина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти12.03.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Якинъ Гаврила
Мать: Якина Матрена
Бракосочетание
03.02.1785
Муж: Садовниковъ Петръ
Рождение ребёнка
05.01.1787
Дочь: Садовникова Феона
Отец ребёнка: Садовниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кулаковъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Илья
Смерть
12.03.1840