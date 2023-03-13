Кулакова (Якина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Якина) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

12.03.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Якинъ Гаврила

Мать: Якина Матрена

Бракосочетание
03.02.1785

Муж: Садовниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1787

Дочь: Садовникова Феона

Отец ребёнка: Садовниковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кулаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Илья

Смерть
12.03.1840
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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