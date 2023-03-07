Стряпухина Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпухина Евгения Павловна

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Стряпухина Евстолия Александровна

Отец ребёнка: Стряпухин Александр Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.

Дочь: Стряпухина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Стряпухин Александр Степанович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпухин Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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