Стряпухина Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Стряпухина Евстолия Александровна
Отец ребёнка: Стряпухин Александр Степанович
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.
Дочь: Стряпухина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Стряпухин Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно