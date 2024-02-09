Склокина (Мохова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склокина (Мохова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

04.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1973

Отец: Мохов Николай Александрович

Мать: Мохова Зоя Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.06.1994

Дочь: Склокина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Склокин Александр Александрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.2000

Дочь: Склокина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Склокин Александр Александрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Склокин Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
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