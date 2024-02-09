Склокина (Мохова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1973
Отец: Мохов Николай Александрович
Мать: Мохова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1994
Дочь: Склокина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Склокин Александр Александрович
Рождение ребёнка
03.07.2000
Дочь: Склокина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Склокин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно