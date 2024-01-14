Береглезова (Орешкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береглезова (Орешкина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Береглезов Борис

Отец ребёнка: Береглезов Филипп

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Береглезов Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береглезов Филипп

Смерть
Неизвестно
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