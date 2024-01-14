Береглезова (Орешкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Береглезов Борис
Отец ребёнка: Береглезов Филипп
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Береглезов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Береглезов Филипп
Смерть
Неизвестно