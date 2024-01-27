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Яковлев Егор Ульянович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Яковлев Антонов Антипов Ульян Кондратьевич

Мать: Авдотья Григорьева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 19 лет живет с родителями и семьями дядей Ивана и Филиппа как экономические крестьяне в Троицких Росляях.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: София Егорова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Дельная Дубрава
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Вера Егоровна

Мать ребёнка: София Егорова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Дельная Дубрава
Рождение ребёнка
1880

Сын: Яковлев Семен Егорович

Мать ребёнка: София Егорова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Дельная Дубрава
Упоминание
1882
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 4-й ревизии 1882 года в 38 лет записан с женой Софьей Егоровой 30 лет и тремя детьми: Семен 2, Агафья 6 и Вера 4 года. Отец почему то сменил фамилию на Антонов но уже умер.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Егорова

Смерть
Неизвестно
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