Выходцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Петр Владимирович

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Александровна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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