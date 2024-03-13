Выходцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Петр Владимирович
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Александровна
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно