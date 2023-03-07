Ксения Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти18.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1871
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1877
Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1880
Сын: Дементьев Федор Макарович
Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1881
Дочь: Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1886
Дочь: Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович
Смерть
18.01.1904