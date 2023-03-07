Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Кузьминична

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

18.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1871

Муж: Дементьев Макар Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1877

Сын: Дементьев Петр Макарович

Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1880

Сын: Дементьев Федор Макарович

Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1881

Дочь: Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1886

Дочь: Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Дементьев Макар Иванович

Смерть
18.01.1904
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