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(Зимовникова) Рая
(Зимовникова) Рая
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Зимовников Отец Раи
Мать
Зимовникова (Адонина) Любовь
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Зимовников Отец Раи
Мать:
Зимовникова Любовь
Смерть
1990
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