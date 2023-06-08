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(Зимовникова) Рая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Зимовников Отец Раи

Мать: Зимовникова Любовь

Смерть
1990