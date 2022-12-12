Старкова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евгения Меркурьевна
Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кашмина Евдокия Меркурьевна
Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Феодора Меркурьевна
Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Меркурьевна
Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагия Меркурьевна
Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно