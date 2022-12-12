Старкова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова Екатерина Егоровна

Старкова Екатерина Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Старков Яков Меркурьевич

Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евгения Меркурьевна

Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кашмина Евдокия Меркурьевна

Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Феодора Меркурьевна

Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Меркурьевна

Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагия Меркурьевна

Отец ребёнка: Старков Меркурий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Меркурий Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close