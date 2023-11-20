Четверкина (Шмакова) Ольга Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверкина (Шмакова) Ольга Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1919

Муж: Четверкин Василий Егорович

Рождение ребёнка
28.12.1919

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Четверкин Василий Егорович

Рождение ребёнка
24.07.1922

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Четверкин Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Новошмаково, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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