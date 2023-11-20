Четверкина (Шмакова) Ольга Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1919
Рождение ребёнка
28.12.1919
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Четверкин Василий Егорович
Рождение ребёнка
24.07.1922
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Четверкин Василий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Новошмаково, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно