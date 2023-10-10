Карлова (Архиппова) Устинья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Архиппова) Устинья Ефимова

Место рождения

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Архиппов Ефим Васильев

Мать: не указана

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.04.1890

Муж: Карлов Хрисанф Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: Пелагея Хрисанфова

Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.12.1892

Дочь: Евгения Хрисанфова

Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1894

Сын: Карлов Гавриил Хрисанфов

Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Мария Хрисанфова

Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Фекла Хрисанфова

Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов

Смерть
Неизвестно
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