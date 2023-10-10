Карлова (Архиппова) Устинья Ефимова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Архиппов Ефим Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: Пелагея Хрисанфова
Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Евгения Хрисанфова
Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов
Рождение ребёнка
24.03.1894
Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Мария Хрисанфова
Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Фекла Хрисанфова
Отец ребёнка: Карлов Хрисанф Филиппов
Смерть
Неизвестно