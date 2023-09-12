Василий Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Игнатий Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рахманинова/кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1853