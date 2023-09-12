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Василий Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Игнатий Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
рахманинова/кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1853
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