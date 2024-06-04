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Гулин Василий Кузьмин

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Гулин Кузьма Ефимов

Мать: Гулина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Гулина) Анна Васильева

Мать ребёнка: Гулина Марья Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1865
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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