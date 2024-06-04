Гулин Василий Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Гулин Кузьма Ефимов
Мать: Гулина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулина Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Гулина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Гулина Марья Иванова
Смерть
После 1865