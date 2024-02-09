Костылев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.07.1866 ст.
Дата смерти21.10.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1866 ст.
Отец: Костылев Иван Терентьевич
Мать: Костылева Дарья Титовна
Крещение
07.07.1866 ст.
Восприемник: Сюрзинской волости починка Вниз Туры из русских Варсонофий Амвросиев Ворожцов
Смерть
21.10.1866 ст.
Причина смерти: от родимца
Похороны
22.10.1866 ст.