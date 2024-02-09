Костылев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылев Михаил Иванович

Костылев Михаил Иванович

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.07.1866 ст.

Дата смерти

21.10.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1866 ст.

Отец: Костылев Иван Терентьевич

Мать: Костылева Дарья Титовна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.07.1866 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Сюрзинской волости починка Вниз Туры из русских Варсонофий Амвросиев Ворожцов
Смерть
21.10.1866 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от родимца
Похороны
22.10.1866 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close