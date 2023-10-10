Молоствова (Суворова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствова (Суворова) Любовь Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.11.1831

Дата смерти

09.10.1883

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1831

Отец: Суворов Александр Аркадьевич

Мать: Суворова Любовь Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1858

Муж: Голицын Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1861

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж: В. В. Молоствов (1835—1877), поручик, впоследствии полковник, флигель-адъютант, военный агент в Вене, сын генерал-лейтенанта, сенатора В. П. Молоствова. В этом браке родились 4 сына и 3 дочери.
Развод
1861

Муж: Голицын Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Брак был бездетным.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.10.1883
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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