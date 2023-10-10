Молоствова (Суворова) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения30.11.1831
Дата смерти09.10.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1831
Бракосочетание
1858
Бракосочетание
1861
Муж: не указан
Муж: В. В. Молоствов (1835—1877), поручик, впоследствии полковник, флигель-адъютант, военный агент в Вене, сын генерал-лейтенанта, сенатора В. П. Молоствова. В этом браке родились 4 сына и 3 дочери.
Развод
1861
Брак был бездетным.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1883