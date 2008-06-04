Филимонов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1959

Дата смерти

04.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1959

Отец: Филимонов Степан Борисович

Мать: Филимонова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
04.08.1983

Сын: Филимонов Виталий Степанович

Мать ребёнка: Филимонова наталья

Рождение ребёнка
28.01.1986

Сын: Филимонов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Филимонова наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
04.06.2008
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