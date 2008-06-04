Филимонов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1959
Дата смерти04.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1959
Рождение ребёнка
04.08.1983
Сын: Филимонов Виталий Степанович
Мать ребёнка: Филимонова наталья
Рождение ребёнка
28.01.1986
Сын: Филимонов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Филимонова наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
04.06.2008