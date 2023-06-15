Мацаренко Тайсия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванюк Михайл Иванович
Мать: Иванюк Галина Архиповна
Рождение ребёнка
17.01.1958
Дочь: Меренцова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меренцова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меренцов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меренцов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно