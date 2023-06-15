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Мацаренко Тайсия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванюк Михайл Иванович

Мать: Иванюк Галина Архиповна

Рождение ребёнка
17.01.1958

Дочь: Меренцова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меренцова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меренцов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меренцов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Меренцов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно