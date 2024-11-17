Хрунова Ксения (Фиона) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Григорий Егорович (Георгиевич)
Мать: не указана
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Хрунова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Хрунова) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хрунов Евфимий (Ефим) Иванович
Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Кочетова (Хрунова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Хрунова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший
Смерть
Неизвестно