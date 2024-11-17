Хрунова Ксения (Фиона) Григорьевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хрунова Ксения (Фиона) Григорьевна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Григорий Егорович (Георгиевич)

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1846

Муж: Хрунов Иван Михайлович Младший

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Хрунова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Хрунова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Хрунов Евфимий (Ефим) Иванович

Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Кочетова (Хрунова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Хрунова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Михайлович Младший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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