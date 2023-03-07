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Коткова (Иевлева) Афонасия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1860

Отец: Иевлевъ Иванъ

Мать: Иевлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.02.1883

Муж: Котковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Котковъ Кузьма

Отец ребёнка: Котковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1893

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Котковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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