Коткова (Иевлева) Афонасия
Место рождения
Дата рождения07.10.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1860
Отец: Иевлевъ Иванъ
Мать: Иевлева Прасковья
Бракосочетание
18.02.1883
Муж: Котковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1890
Сын: Котковъ Кузьма
Отец ребёнка: Котковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.05.1893
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Котковъ Иванъ