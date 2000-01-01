Федотова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Вячеслав Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис

Отец ребёнка: не указан

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