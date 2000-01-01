Федотова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Вячеслав Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис
Отец ребёнка: не указан