Нестеренко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренко Виктор

Нестеренко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Викторовна

Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Владимир Викторович

Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Наталья Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close