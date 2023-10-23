Нестеренко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Викторовна
Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Владимир Викторович
Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно