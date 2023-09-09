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Генрих
Генрих
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
13.07.982
Пол
Мужской
Отец
Бурхард
Мать
Сванила
925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бурхард
Мать:
Сванила
Смерть
13.07.982
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