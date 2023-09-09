Генрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.07.982

Пол

Мужской

Отец

Мать

925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурхард

Мать: Сванила

Смерть
13.07.982
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