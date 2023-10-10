Трубецкой Юрий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1668
Дата смерти08.09.1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1668
Титул: князь, боярин.
Работа или профессия
С 1685 по 1692
Комнатный стольник царя Петра І Алексеевича. Служил вместе с братом Иваном
Бракосочетание
1692
Елена была одной из богатейших невест России своего времени
Место жительства
1692
Титул: боярин, получил от царя Петра I Алексеевича, он с братом Иваном был последним в российской истории, кто получил этот титул
Рождение ребёнка
Около 1693
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна
Военная служба
1694
Род войск: Преображенский "потешный" полк Воинское звание: капитан При кожуховских манёврах
Рождение ребёнка
27.03.1696
Дочь: Черкасская Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна
Титул: княжна
Рождение ребёнка
16.05.1699 ст.
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Трубецкой Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна
(или 1704)
Военная служба
1700
Без особого успеха вёл в Берлине переговоры с прусским курфюрстом о присоединении к Северному союзу
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна
Военная служба
1703
Надзирал за строительством одного из двух западных бастионов Петропавловской крепости, обращённых в сторону Васильевского острова, который в его честь назван Трубецкой бастион
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Салтыкова Прасковья Юрьевна
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна
Образование
1710
Сопровождал царевича Алексея Петровича в Дрезден для усовершенствования образования, побывал во многих странах и выучился итальянскому языку
Военная служба
?.03.1719
Воинское звание: бригадир
Работа или профессия
1720
Место работы: Магистрат Должность: президент Назначен первым президентом Главного Магистрата, высшего органа городского управления в России, основанного в Санкт-Петербурге по указу царя Петра I
Бракосочетание
1721
Жена: Трубецкая Ольга Ивановна
Военная служба
1722
Участник войны с Персией, в которой отличился при взятии Дербента
Рождение ребёнка
1724
Сын: Трубецкой Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Трубецкая Ольга Ивановна
Титул: князь.
Военная служба
1725
Екатерина I пожаловала чин генерал-поручика
Рождение ребёнка
1727
Сын: Трубецкой Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Трубецкая Ольга Ивановна
Военная служба
1727
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Воинское звание: генерал-поручик Должность: военный губернатор Белгорода, поставлен руководить вновь образованной Белгородской губернией
Работа или профессия
04.03.1730
Место работы: Правительствующий Сенат Должность: сенатор Назначен после вступления на престол Анны Иоанновны
Работа или профессия
28.04.1730
Гражданский чин: действительный тайный советник. Кавалер ордена святого Александра Невского и Белого Орла
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1739
Захоронен в Александро-Невской лавре.