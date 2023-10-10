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Трубецкой Юрий Юрьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.04.1668

Дата смерти

08.09.1739

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1668

Отец: Трубецкой Юрий Петрович

Мать: Трубецкая Ирина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь, боярин.
Работа или профессия
С 1685 по 1692
Москва, город федерального значения Москва
Комнатный стольник царя Петра І Алексеевича. Служил вместе с братом Иваном
Бракосочетание
1692

Жена: Трубецкая Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Елена была одной из богатейших невест России своего времени
Место жительства
1692
Москва, город федерального значения Москва
Титул: боярин, получил от царя Петра I Алексеевича, он с братом Иваном был последним в российской истории, кто получил этот титул
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Трубецкой Яков Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
1694
Москва, город федерального значения Москва
Род войск: Преображенский "потешный" полк Воинское звание: капитан При кожуховских манёврах
Рождение ребёнка
27.03.1696

Дочь: Черкасская Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Рождение ребёнка
16.05.1699 ст.

Сын: Трубецкой Никита Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Трубецкой Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
(или 1704)
Военная служба
1700
Без особого успеха вёл в Берлине переговоры с прусским курфюрстом о присоединении к Северному союзу
Рождение ребёнка
1703

Сын: Трубецкой Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
1703
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Надзирал за строительством одного из двух западных бастионов Петропавловской крепости, обращённых в сторону Васильевского острова, который в его честь назван Трубецкой бастион
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Салтыкова Прасковья Юрьевна

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1710
Сопровождал царевича Алексея Петровича в Дрезден для усовершенствования образования, побывал во многих странах и выучился итальянскому языку
Военная служба
?.03.1719
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: бригадир
Работа или профессия
1720
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Магистрат Должность: президент Назначен первым президентом Главного Магистрата, высшего органа городского управления в России, основанного в Санкт-Петербурге по указу царя Петра I
Бракосочетание
1721

Жена: Трубецкая Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1722
Участник войны с Персией, в которой отличился при взятии Дербента
Рождение ребёнка
1724

Сын: Трубецкой Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Военная служба
1725
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Екатерина I пожаловала чин генерал-поручика
Рождение ребёнка
1727

Сын: Трубецкой Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкая Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1727
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Воинское звание: генерал-поручик Должность: военный губернатор Белгорода, поставлен руководить вновь образованной Белгородской губернией
Работа или профессия
04.03.1730
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Правительствующий Сенат Должность: сенатор Назначен после вступления на престол Анны Иоанновны
Работа или профессия
28.04.1730
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Гражданский чин: действительный тайный советник. Кавалер ордена святого Александра Невского и Белого Орла
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.09.1739
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронен в Александро-Невской лавре.
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