Клещинова (Карабарова) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещинова (Карабарова) Серафима Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1901

Дата смерти

12.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1870 г.р.

Дети

1923 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1901

Отец: не указан

Мать: Карабанова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1923

Сын: Клещинов Константин Иванович

Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.02.1928

Сын: Клещинов Василий

Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович

Рождение ребёнка
29.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович

Рождение ребёнка
08.?.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович

Рождение ребёнка
14.?.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.?.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович

Смерть
12.11.1988
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