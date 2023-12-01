Клещинова (Карабарова) Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1901
Дата смерти12.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1901
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.12.1923
Сын: Клещинов Константин Иванович
Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1928
Сын: Клещинов Василий
Отец ребёнка: Клещинов Александр Александрович
Рождение ребёнка
29.03.1931
Рождение ребёнка
08.?.1937
Рождение ребёнка
14.?.1941
Рождение ребёнка
16.?.1946
Смерть
12.11.1988