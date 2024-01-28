Куликова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1899

Дочь: Смирнова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай

д. Ручьи, Застолбской волости, Бежецкого уезда, Тверской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай

Смерть
Неизвестно
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