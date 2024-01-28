Куликова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1899
Дочь: Смирнова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай
д. Ручьи, Застолбской волости, Бежецкого уезда, Тверской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай
Смерть
Неизвестно