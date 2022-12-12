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Косенко Татьяна Димитриевна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Косенко Василий Кононович

Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.10.1921

Дочь: Анна Кононовна

Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.03.1923

Дочь: Екатерина Кононовна

Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Конон Иванович

Смерть
Неизвестно
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