Косенко Татьяна Димитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1918
Сын: Косенко Василий Кононович
Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1921
Дочь: Анна Кононовна
Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1923
Дочь: Екатерина Кононовна
Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно