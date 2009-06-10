Евстигнеева (Сенченкова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1925
Дата смерти10.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925
Отец: Сенченков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Нина Александровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.12.1953
Дочь: Евстигнеева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.12.1953
Сын: Евстигнеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Евстигнеев Александр Тимофеевич
Смерть
10.06.2009