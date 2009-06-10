Евстигнеева (Сенченкова) Татьяна Андреевна 31.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евстигнеева (Сенченкова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1925

Дата смерти

10.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925

Отец: Сенченков Андрей

Мать: Сенченкова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Нина Александровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.12.1953

Дочь: Евстигнеева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.12.1953

Сын: Евстигнеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Евстигнеев Александр Тимофеевич

Смерть
10.06.2009

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