Дерендяева (Рылова) Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1919
Дата смерти24.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1941
Дочь: Пасынкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Дерендяев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1943
Сын: Дерендяев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дерендяев Николай Васильевич
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
родился в деревне Зуи, записали, что рожден в Зуевке
Смерть
24.05.1993