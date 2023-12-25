Дерендяева (Рылова) Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерендяева (Рылова) Ирина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1919

Дата смерти

24.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1941

Дочь: Пасынкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Дерендяев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1943

Сын: Дерендяев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дерендяев Николай Васильевич

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
родился в деревне Зуи, записали, что рожден в Зуевке
Смерть
24.05.1993
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