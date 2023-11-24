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Константинов Андрей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1983

Сын: Константинов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Константинова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1987

Сын: Константинов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Константинова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Наталья Николаевна

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