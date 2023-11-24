Константинов Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1983
Сын: Константинов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Константинова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
26.03.1987
Сын: Константинов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Константинова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно