Скаков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скаков Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1959

Дата смерти

31.08.2023

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1934 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Скакова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
27.03.1987

Сын: Скаков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Скакова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скакова Галина Викторовна

Смерть
31.08.2023
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