Скаков Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1959
Дата смерти31.08.2023
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1987
Сын: Скаков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Скакова Галина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скакова Галина Викторовна
Смерть
31.08.2023