Ушманов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.01.1889
Дата смертиПосле 05.02.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.01.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1908
Никольское, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Поручители по жениху: крестьяне Русской Борковки Николай Сергеевич Людмилкин и Андрей Андреевич Зюзин По невесте: Савкин и Башкиров
Рождение ребёнка
31.03.1911
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Ушманова Мария Каллистратовна
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Ушманова Мария Каллистратовна
Рождение ребёнка
05.02.1916
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ушманова Мария Каллистратовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мордовская Борковка, Никольская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 05.02.1916