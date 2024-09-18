Потапова Пожиткова (--) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти21.07.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1865 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/35
Рождение ребёнка
24.02.1865 ст.
Отец ребёнка: Потапов Пожитков Павел Поликарпович
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/110
Рождение ребёнка
26.07.1866 ст.
Дочь: Кириллова (Потапова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Потапов Пожитков Павел Поликарпович
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/81
Рождение ребёнка
30.03.1869 ст.
Отец ребёнка: Потапов Пожитков Павел Поликарпович
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/179
Рождение ребёнка
02.06.1873 ст.
Дочь: (Потапова Пожиткова) Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Потапов Пожитков Павел Поликарпович
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/80
Рождение ребёнка
05.10.1874 ст.
Дочь: (Потапова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Потапов Пожитков Павел Поликарпович
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/70
Смерть
21.07.1892 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/169