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Марков Илья Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1880

Дата смерти

17.07.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Марков Алексей Андреевич

Мать: Маркова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Маркова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
23.08.1900

Сын: Марков Сергей Ильич

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Марков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1904

Сын: Марков Алексей Ильич

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
16.11.1905

Сын: Марков Григорий Ильич

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
03.11.1907

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1908
Причина смерти: мозг