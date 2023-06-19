Марков Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти17.07.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
31.10.1899
Рождение ребёнка
23.08.1900
Сын: Марков Сергей Ильич
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1903
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.03.1904
Сын: Марков Алексей Ильич
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.11.1905
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.11.1907
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1908
Причина смерти: мозг