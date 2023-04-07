Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Григорьевна

Дарья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close