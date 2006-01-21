Вассерман Борис
Место рожденияг.Кабанск, Бурят-Монгольская АССР,
Дата рождения23.04.1911
Дата смерти21.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вассерман Клавдия
Военная награда
Неизвестно
Вассерман Борис Иосифович майор Дата рождения __.__.1911 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, г. Кабанск Воинская часть в/ч 21085 ЗапФ Дата поступления на службу 01.10.1942 Кто наградил Президиум ВС... Показать все
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вассерман Клавдия
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вассерман Клавдия
Смерть
21.01.2006
Похороны
Неизвестно