Комкова Акилина Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Комков - Белов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Комков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Монахова Софья Комкова
Отец ребёнка: Комков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Комков Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1883
Сын: Скрипунков - Комков ? Петр Иванович
Отец ребёнка: Комков Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно