Комкова Акилина Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комкова Акилина Ионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Комков - Белов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Комков Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Монахова Софья Комкова

Отец ребёнка: Комков Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Комков Федор Иванович

Отец ребёнка: Комков Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1883

Сын: Скрипунков - Комков ? Петр Иванович

Отец ребёнка: Комков Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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