Анжауров Ефим Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анжауров Прокофий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1907
Мать ребёнка: Анжаурова Степанида Панл.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Анжауров Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Анжаурова Степанида Панл.
Смерть
Неизвестно