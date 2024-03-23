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Анжауров Ефим Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анжауров Прокофий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анжаурова Степанида Панл.

Рождение ребёнка
08.05.1907

Сын: Анжауров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Анжаурова Степанида Панл.

Рождение ребёнка
1912

Сын: Анжауров Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Анжаурова Степанида Панл.

Смерть
Неизвестно

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