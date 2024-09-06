Арефьев-Григорьев (Андреев) Ксенофонт Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1834 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1856 ст.
Сын: Андреев-Арефьев (Андреев) Тихон Ксенофонтович
Мать ребёнка: Петрова-Никитина-Иванова-Козлова (Евграфова) Екатерина Евфимиевна
Рождение ребёнка
04.10.1862 ст.
Дочь: Андреева-Арефьева-Григорьева (Андреева) Пелагея Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Петрова-Никитина-Иванова-Козлова (Евграфова) Екатерина Евфимиевна
Рождение ребёнка
25.06.1864 ст.
Дочь: Андреева-Арефьева-Григорьева (Андреева) Евфросиния Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Петрова-Никитина-Иванова-Козлова (Евграфова) Екатерина Евфимиевна
Смерть
Неизвестно