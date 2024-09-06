Арефьев-Григорьев (Андреев) Ксенофонт Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев-Григорьев (Андреев) Ксенофонт Андреевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.01.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1834 ст.

Отец: Арефьев Андрей Андреевич

Мать: Феодорова Евдокия Афиногеновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова-Никитина-Иванова-Козлова (Евграфова) Екатерина Евфимиевна

Рождение ребёнка
07.06.1856 ст.

Сын: Андреев-Арефьев (Андреев) Тихон Ксенофонтович

Мать ребёнка: Петрова-Никитина-Иванова-Козлова (Евграфова) Екатерина Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1862 ст.

Дочь: Андреева-Арефьева-Григорьева (Андреева) Пелагея Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Петрова-Никитина-Иванова-Козлова (Евграфова) Екатерина Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1864 ст.

Дочь: Андреева-Арефьева-Григорьева (Андреева) Евфросиния Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Петрова-Никитина-Иванова-Козлова (Евграфова) Екатерина Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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