Мелешко Прасковья Давидовна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Мелешко Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич
Рождение ребёнка
21.05.1910
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич
Рождение ребёнка
22.09.1912
Дочь: Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич
Рождение ребёнка
17.12.1914
Дочь: Извекова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно