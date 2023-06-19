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Мелешко Прасковья Давидовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Мелешко Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич

Рождение ребёнка
21.05.1910

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич

Рождение ребёнка
22.09.1912

Дочь: Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич

Рождение ребёнка
17.12.1914

Дочь: Извекова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич

Рождение ребёнка
26.06.1921

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Мелешко Николай Корнильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелешко Николай Корнильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно