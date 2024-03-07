Колеганов Дмитрий Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
16.10.1887
с.Подстепки Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Колеганова Пелагея Ивановна
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Бракосочетание
19.10.1890
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Рождение ребёнка
21.08.1891
Сын: Колеганов Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Колеганова Александра Ивановна
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Рождение ребёнка
03.11.1893
Сын: Колеганов Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Колеганова Александра Ивановна
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Смерть
Неизвестно