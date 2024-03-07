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Колеганов Дмитрий Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Колеганов Фаддей Леонтьевич

Мать: Колеганова Евдокия Степановна

Бракосочетание
16.10.1887

Жена: Колеганова Пелагея Ивановна

с.Подстепки Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Колеганова Пелагея Ивановна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Бракосочетание
19.10.1890

Жена: Колеганова Александра Ивановна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Рождение ребёнка
21.08.1891

Сын: Колеганов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Колеганова Александра Ивановна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Рождение ребёнка
03.11.1893

Сын: Колеганов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Колеганова Александра Ивановна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Смерть
Неизвестно
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