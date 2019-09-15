Наумова (Ровенская) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1957
Дата смерти15.09.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957
Отец: Ровенский Николай Степановна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1980
Сын: Наумов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
27.07.1987
Дочь: Юлаева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Наумов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Наумов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Николай
Смерть
15.09.2019