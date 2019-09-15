Наумова (Ровенская) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Ровенская) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1957

Дата смерти

15.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957

Отец: Ровенский Николай Степановна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1980

Сын: Наумов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
27.07.1987

Дочь: Юлаева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Наумов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Наумов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Николай

Смерть
15.09.2019
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