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Куранова Феодосия Даниловна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.05.1813

Дата смерти

11.06.1815

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1813

Отец: Куранов Даниил Алексеевич

Мать: Куранова Матрена Петровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемник: отставного казака Сергея Абакумова жена Марфа Михайлова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 20
Смерть
11.06.1815
Отец: отставной казак Умерла в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 247 номер 5
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