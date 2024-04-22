Куранова Феодосия Даниловна
Место рождения
Дата рождения23.05.1813
Дата смерти11.06.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1813
Отец: отставной казак Восприемник: отставного казака Сергея Абакумова жена Марфа Михайлова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 20
Смерть
11.06.1815
Отец: отставной казак Умерла в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 247 номер 5