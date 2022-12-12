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Зайцев Яков Веденеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1856

Жена: Зайцева Параскева Михайловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Николай Иванов Дьяков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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