Зайцев Яков Веденеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Николай Иванов Дьяков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно