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(Раставецька) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

07.08.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Раставецький Йосиф Иванович

Мать: Раставецка Клавдия Йосифовна

Бракосочетание
31.?.1888

Муж: Киричинский Илья Михайлович

с.Воля Циклінська, Горлицького пов., Краківського воєв.
(Archiwum Panstwowe w Rzeszowe, Oddzial w Sanoku, zespul1146,sygn1)
Рождение ребёнка
23.03.1895

Дочь: Киричинская-Мондок Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Киричинский Илья Михайлович

Сушиця Рикова, Старо Самбірського р-ну, Дрогобицької обл.(тепер Львівської обл.)
Рождение ребёнка
04.02.1901

Сын: Киричинский Иван Ильич

Отец ребёнка: Киричинский Илья Михайлович

Чапли, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киричинский Владимир

Отец ребёнка: Киричинский Илья Михайлович

Смерть
07.08.1923
Громное, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Громное, Львівська область