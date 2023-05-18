(Раставецька) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти07.08.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
31.?.1888
с.Воля Циклінська, Горлицького пов., Краківського воєв.
(Archiwum Panstwowe w Rzeszowe, Oddzial w Sanoku, zespul1146,sygn1)
Рождение ребёнка
23.03.1895
Дочь: Киричинская-Мондок Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Киричинский Илья Михайлович
Сушиця Рикова, Старо Самбірського р-ну, Дрогобицької обл.(тепер Львівської обл.)
Рождение ребёнка
04.02.1901
Отец ребёнка: Киричинский Илья Михайлович
Чапли, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киричинский Владимир
Отец ребёнка: Киричинский Илья Михайлович
Смерть
07.08.1923
Похороны
Неизвестно