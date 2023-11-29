Гультяев Александр Захарович
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения29.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1877 ст.
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.
Дочь: Гультяева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Сын: Гультяев Иван Александрович
Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.
Сын: Гультяев Григорий Александрович
Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.07.1908 ст.
Дочь: Гультяева Марина Александровна
Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно