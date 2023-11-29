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Гультяев Александр Захарович

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

29.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1877 ст.

Отец: Гультяев Захар Аврамович

Мать: Гультяева Зиновья Марковна

Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Жена: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1901 ст.

Дочь: Гультяева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Сын: Гультяев Иван Александрович

Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.

Сын: Гультяев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1908 ст.

Дочь: Гультяева Марина Александровна

Мать ребёнка: Гультяева (Шадурова) Маланья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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