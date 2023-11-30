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Башкиров Кузьма Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.11.1914

Дата смерти

28.04.1951

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1914

Отец: Башкиров Василий Петрович

Мать: Бырова Татьяна Фоминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкирова Дарья Алексеевна

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Рождение ребёнка
22.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкирова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкирова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирова Дарья Алексеевна

Чернышов Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.04.1951
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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