Башкиров Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1914
Дата смерти28.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1914
Рождение ребёнка
24.02.1941
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Рождение ребёнка
22.05.1943
Рождение ребёнка
20.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Чернышов Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.04.1951
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник