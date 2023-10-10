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Стерлюхин Федор Иванович

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1844

Отец: Стерлюхин Иван Никитич

Мать: Стерлюхина Агафья Осиповна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1889

Сын: Стерлюхин Федор Федорович

Мать ребёнка: Стерлюхина Елена Ильинична

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стерлюхина Елена Ильинична

Смерть
Неизвестно
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