Стерлюхин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.02.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1844
Отец: Стерлюхин Иван Никитич
Рождение ребёнка
21.04.1889
Сын: Стерлюхин Федор Федорович
Мать ребёнка: Стерлюхина Елена Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно