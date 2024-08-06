Иткинин Алмаз Талгатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иткинин Алмаз Талгатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2002

Дочь: (Иткинина) Эльмира Алмазовна

Мать ребёнка: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна

Рождение ребёнка
18.06.2004

Дочь: (Иткинина) Лилия Алмазовна

Мать ребёнка: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна

Рождение ребёнка
15.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна

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