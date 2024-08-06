Иткинин Алмаз Талгатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.2002
Дочь: (Иткинина) Эльмира Алмазовна
Мать ребёнка: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна
Рождение ребёнка
18.06.2004
Дочь: (Иткинина) Лилия Алмазовна
Мать ребёнка: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна
Рождение ребёнка
15.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна