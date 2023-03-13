Лазарева Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1881
Сын: Лазаревъ Петръ
Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.08.1885
Сын: Лазаревъ Александръ
Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1888
Дочь: Ксенiя
Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазаревъ Иванъ