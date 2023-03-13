Лазарева Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1881

Сын: Лазаревъ Петръ

Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ

Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1885

Сын: Лазаревъ Александръ

Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1888

Дочь: Ксенiя

Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревъ Иванъ

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