Тарасов Михаил Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.10.1910

Дочь: Терина (Тарасова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Тарасова Надежда Афанасьевна

Кучки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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