Тарасов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1910
Дочь: Терина (Тарасова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Тарасова Надежда Афанасьевна
Кучки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно